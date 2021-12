Directeur Stedelijk Gymnasium: 'Gemiste kans om docenten nog geen booster te geven'

Jan Henk van der Werff, directeur van het Stedelijk Museum in Haarlem, had graag gezien dat docenten al kans hadden gekregen om een boostervaccinatie te halen. Medisch personeel en de meest kwetsbaren in de samenleving komen daar als eerste voor in aanmerking, daarna gaat het per leeftijdscategorie.

"Ik vind het buitengewoon jammer dat de docenten niet de mogelijkheid hebben gehad voor een derde vaccinatie. Als je de scholen open wil houden, dan vind ik ook dat je een beschermend kader moet geven aan de mensen die ervoor moeten zorgen dat die lessen ook gegeven worden", vertelt Van der Werff in een interview aan mediapartner Haarlem105.

Week extra vrij?

Experts adviseren het demissionaire kabinet om scholieren een week extra vrij te geven tijdens de Kerstvakantie. Van der Werff vindt dat een lastige discussie. "Als je aan de ene kant de scholen enorm faciliteert met financiële middelen om leerachterstanden weg te werken en sociaal-emotionele schade te verhelpen, dan weet ik niet of een week extra vakantie echt helpt."

Volgens Van der Werff helpt het wel om het aantal besmettingen te remmen, maar verstoort zo'n week het leerritme en de sociale verbinding die leerlingen met elkaar hebben. Hij geeft er nu de voorkeur aan dat de lessen gewoon doorgaan tot de 'normale' kerstvakantie.

Bij het Stedelijk Gymnasium zijn ook veel leerlingen in quarantaine gegaan, maar het is niet zo dat hele klassen thuis kwamen te zitten. Bij één klas is dat wel het geval geweest. De lessen worden zoveel mogelijk gestreamd. "Soms loopt het wel op tot zo'n 50 kinderen per dag. Gelukkig valt het bij de docenten nog mee en kunnen de lessen voor het grootste gedeelte gewoon doorgaan", vertelt Van der Werff.

Aula voorlopig gesloten

Over het algemeen is de directeur te spreken over de manier hoe de scholieren, in totaal bijna 900, met de maatregelen omgaan. Binnen de school zijn weer wat zaken aangepast. "De mondkapjes zijn weer geintroduceerd en er zijn weer looprichtingen aangebracht." Helaas voor de scholieren is de aula voorlopig afgesloten. "Om te vermijden dat kinderen uit verschillende klassen zich te veel met elkaar vermengen. Want dat zou weer kunnen betekenen dat de besmettingen als een lopend vuurtje door meerdere klassen en jaarlagen heengaan."