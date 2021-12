Prominente brug in Plantagebuurt krijgt naam van verzetsheldin Henriëtte Pimentel

De brug tussen het Tropenmuseum en de Plantagebuurt krijgt de naam van Henriëtte Pimentel. De verzetsvrouw was directrice van de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg en heeft een belangrijke rol gespeeld in het wegsmokkelen van honderden joodse kinderen, waardoor deportatie werd voorkomen.

In 2016 werd er een fietsbrug in Amsterdam Nieuw-West naar haar vernoemd. De gemeente erkende in dat jaar dat er te weinig namen van verzetsvrouwen werden gebruikt voor straten, pleinen en bruggen. Door onderzoek van Pimentels biografieschrijvers Esther Shaya en Frank Hemminga is gebleken dat de rol van Henriëtte Pimentel dusdanig groot is dat ze thuishoort in de Plantagebuurt. De verzetsvrouw bleek namelijk onmisbaar in de samenwerking die ze had met haar medeverzetsstrijders. Door het collectieve optreden zijn vele kinderen gered.

Brug 265

Er bestonden al wel bruggen die vernoemd zijn naar de mannelijke hoofdrolspelers in dit verzetswerk. Walter Süskind, Felix Halverstad, Piet Meerburg en Johan van der Hulst zijn aan de buurt verbonden, maar er was nog geen Henriëtte Pimentelbrug. Nu wordt de naam van de fietsbrug in Nieuw-West overgeheveld naar de buurt waar haar collega-verzetsstrijders al wel zijn genoemd.

Schrijvers Shaya en Hemminga staan hiervoor aan de basis. Zij hebben de aanvraag ingediend om de naam "Henriëtte Pimentelbrug" van fietsbrug 603 naar brug 265 over te hevelen. Stadsdelen Oost en Nieuw-West stemden daarmee in en ook het gemeentebestuur is nu akkoord. Er wordt momenteel nog gezocht naar een geschikt moment voor de onthulling. Voormalige crèchekinderen en familieleden van Pimentel zullen hiervoor worden uitgenodigd.