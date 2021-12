Bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis: "Groei aantal opnames vlakt voorzichtig af"

Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, is voorzichtig positief over de effecten van de landelijke coronamaatregelen in zijn ziekenhuis. Vorige week vreesde hij nog, gezien de sterke stijging van het aantal covid-opnames, dat het personeel 'met de rug tegen de muur zou komen te staan.' Dat zwarte scenario is deze week uitgebleven.

Dat laat Van Schaik weten tijdens zijn wekelijkse update bij mediapartner Haarlem 105. Hij houdt een slag om de arm, maar er lijkt een kleine verandering gaande te zijn in het Spaarne Gasthuis. "Wat we zien, is dat het aantal opnames nog wel groeit, maar die groei begint af te vlakken, gaat trager", vertelt de bestuursvoorzitter. "Wat je ook heel voorzichtig lijkt te zien, is dat de in- en uitstroom van patiënten misschien een klein beetje begint te stabiliseren."

Het ziekenhuis heeft afgelopen dagen nog niet maximaal hoeven opschalen, waar de vrees eerst voor was. "We hebben nog wat ruimte vooruit", aldus Van Schaik. De intensive care ligt vol, inmiddels zijn er in het ziekenhuis drie corona-afdelingen.

De reguliere zorg wordt nog steeds afgeschaald. Niet-acute operaties, die normaal binnen zes weken worden afgehandeld, worden nog regelmatig uitgesteld. "Daar vallen ook veel kankerbehandelingen onder en dan moeten we helaas één of meerdere keren uitstellen. Dat duurt langer dan dat wij acceptabel vinden, maar het is wel de huidige situatie."

Sinterklaas

Komende zondag is het 5 december en is het natuurlijk de vraag wat dat voor gevolgen gaat hebben voor het aantal besmettingen. "Ik hoop dat mensen zich beseffen dat het inperken van de pandemie niet Den Haag gebeurt, maar dat we dat zelf moeten doen. Houd dus goed afstand en draag mondkapjes om te zorgen dat we het niet overdragen aan elkaar. Als je nou Sinterklaas gaat vieren, doe dan op zijn minst even een zelftest van tevoren zodat je zeker weet dat je de risico's probeert in te perken."