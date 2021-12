Zaanstad wil bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan eigen bewoners

Gemeenten mogen binnenkort bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan bewoners uit eigen stad of dorp. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de huisvestingswet, schrijft De Volkskrant . Wethouder Songül Mutluer in Zaanstad is blij met dit plan: "Zeker als het gaat om betaalbare koop zien we dat mensen uit Amsterdam die hun huis voor zeer hoog bedrag verkopen een hoog bod doen en starters in de knel komen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

De woningnood in Zaanstad is hoog en de gemeente past al een soort van voorrangsbeleid toe aan inwoners met het project Betaalbare Koop Zaanstad. De huizen worden dan deels verkocht, maar een ander deel blijft van gemeente Zaanstad. Daardoor kunnen mensen die in aanmerking komen voor een hypotheek van minder dan 100.000 euro, toch een woning kopen.

Niet voldoende

Als de nieuwe huisvestingswet wordt aangepast mag de gemeente 30 procent van de nieuwbouwwoningen aanbieden aan de eigen inwoners. "Het is niet voldoende om de woningnood op te lossen. Starters moeten hier elf jaar op een sociale huurwoning wachten. Het is een begin, een lapmiddel om het grotere probleem op te lossen en dat is de schaarste van woningen", vertelt wethouder Mutluer.

Ze roept dan ook op dat Den Haag iets moet doen aan de enorme schaarste van betaalbare woningen: "Het Rijk moet iets doen om meer betaalbare woningen voor heel veel mensen in dit land te creëren."

Eisen

De nieuwe voorrangsregels gelden voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. "Het gaat om kopers die al minstens twee jaar in Zaanstad wonen, nog niet eerder een koopwoning hebben gekocht en die bij voorkeur een Zaanse sociale huurwoning achterlaten", laat woordvoerder Bibi Bleekemolen aan NH Nieuws weten.

De toewijzing vindt dan plaats volgens volgorde:

Gedurende een periode van 13 weken aan Zaanse starters die sociale huurwoning achterlaten;

Vervolgens 4 weken tevens aangeboden aan inschrijvers die alleen Zaanse starter (geen huurder) zijn;

Woningen die nog niet zijn toegewezen, worden vier weken aangeboden aan iedereen die voldoet aan de inkomenseis.

Nu is het voor gemeenten nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners. Naast Zaanstad is de gemeente Bergen in Noord-Holland enthousiast over dit plan. Het parlement moet nog over de aanpassing van huisvestingswet stemmen.