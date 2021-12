Nieuwjaarsduiken Zandvoort en Bloemendaal aan Zee opnieuw afgelast

Vanwege de coronamaatregelen zijn zowel de nieuwjaarsduik in Zandvoort als die in Bloemendaal aan Zee afgelast. Beide organisaties zien het niet zitten om onder de huidige omstandigheden honderden, mogelijk duizenden, mensen te ontvangen op het strand op 1 januari.

Ook afgelopen jaar werden de nieuwjaarsduiken afgelast. De organisatie van de duik in Zandvoort laat in een verklaring weten dat 'door de huidige Covid-maatregelen, maar vooral de groeiende belasting in de zorg, de Nieuwjaarsduik 2022 niet kan doorgaan. Het is niet mogelijk om met alle enthousiaste duikers en bezoekers de anderhalvemetermaatregel aan te houden.'

Mensen die toch een duik in de zee willen gaan nemen, worden gewaarschuwd. Er zullen die dag namelijk geen hulpdiensten op het strand aanwezig zijn.

Bloemendaal aan Zee

Ook Ruud Cloeck van de reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee laat weten dat het evenement opnieuw is afgelast. "We durven het niet aan, het is jammer. Het is niet te doen om mensen op afstand van elkaar te houden of allerlei checks te gaan doen. We gaan er niet aan beginnen."

In Bloemendaal aan Zee zal de reddingsbrigade met een kleine ploeg aanwezig zijn op 1 januari. "Dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan. We hebben toen gelukkig niet hoeven ingrijpen. We drinken samen een kop koffie en houden het in de gaten."