Nabestaanden Martin Griep: "18 jaar cel is het minimale waar wij op hopen"

De 18 jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag eiste zou volgens twee stiefkinderen van Martin Griep de minimale straf voor hun moeder moeten zijn. Zij zou, volgens het OM en de kinderen, Griep hebben doodgeschoten in zijn woning.

Dat laat de advocaat van de twee kinderen, Sébas Diekstra vanmiddag weten. "Geen enkele straf zal voor mijn cliënten ooit genoeg zijn om echt recht te doen aan het leed dat hen is aangedaan door het doden van hun geliefde vader. Maar deze strafeis is wel het minimale waar zij op gehoopt hadden." Martin Griep wordt op 14 april 2020 dood gevonden in zijn woning in Zwaag. De dag waarop het gezin, bestaande uit Mijntje B., Martin Griep en hun drie kinderen, definitief wordt verscheurd. Griep blijkt doodgeschoten. Voorbereidingen Volgens het OM is het overduidelijk dat Mijntje B. de moord heeft gepleegd: "De vrouw heeft planmatig gewerkt. Zij heeft een vuurwapen gekocht, een afspraak met het slachtoffer gemaakt en is vermomd naar zijn huis in Zwaag gegaan, kennelijk om herkenning in de buurt te vermijden." Het zijn de verklaringen van medeverdachte Marcus P. die het meest in het nadeel van B. spreken. Hij zou haar hebben geholpen bij het krijgen van een wapen en bovendien zou hij voor een alibi hebben gezorgd. Maar P. legt tijdens de zitting gisteren wisselende verklaringen af.

Quote "De verklaringen van Marcus P. zijn een huwelijk tussen het OM en de verdachte" Yehudi Moszkowicz, advocaat Mijntje B.

Toch is het volgens Yehudi Moszkowicz, advocaat van Mijntje B, ondenkbaar dat Mijntje de moord op haar echtgenoot heeft gepleegd, en zijn de verklaringen van Marcus P. een 'huwelijk' tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte: "Zonder zijn verklaringen is er geen zaak tegen Mijntje B. Wisselende verklaringen Hij wijst ook op de wisselende verklaringen van P., waar het OM op vertrouwt. Maar volgens Moszkowicz maken ze hem juist volkomen onbetrouwbaar. De advocaat denkt zelfs dat P. de moord heeft gepleegd. Tegen Marcus P. is twaalf jaar cel geëist. Hij zou medeplichtig zijn aan de moord op Martin Griep, maar volgens advocaat Mark Jan Bouwman was zijn rol minimaal. "Tuurlijk zijn er dingen fout gegaan, maar medeplichtigheid aan de moord, daar is geen sprake van. Kijk naar voorbeelden als het klaarzetten van een fiets voor Mijntje B. Dat is toch geen bewijs", bepleit hij vandaag tijdens de zitting. De rechtbank doet uitspraak op 24 december.