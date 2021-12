Zeldzame papegaaiduiker aangespoeld op Texel: "Bijzondere gast"

Op Texel is deze week een verwaaide papegaaiduiker aangespoeld. Texelaar Marcel Wijnalda vond hem in het schuim op het strand en bracht de vogel naar Ecomare, waar hij meteen in een zogenaamd drooghok is geplaatst om op te warmen. Nu hij de eerste dagen heeft doorstaan, zijn de dierverzorgers voorzichtig positief over zijn kans op herstel. "Het is een bijzondere gast in de opvang!", aldus Ecomare.

De gevonden papegaaiduiker wordt warm gehouden - Ecomare

Het dier is vermoedelijk uit koers geraakt door de harde wind; papegaaiduikers komen namelijk normaal gesproken niet aan land in Nederland. "In deze tijd van het jaar verblijven ze sowieso constant op zee", schrijft Ecomare. "Het zijn echte zeevogels, die alleen in het broedseizoen de kust opzoeken. Dat is dan niet op onze zandstranden, maar op rotskusten in het noorden, onder andere bij Engeland. In de broedtijd zijn ze op hun mooist; dan hebben ze de karakteristieke felgekleurde snavel."

Helemaal weer schoon kan de papegaaiduiker op krachten komen - Ecomare

Het aangespoelde dier wordt nu onder een warmtelamp gehouden, zodat hij kan herstellen. "Hij zal gewassen moeten worden om zijn verenkleed weer waterdicht te krijgen, maar daarvoor moet hij eerst aansterken. De dierverzorgers bepalen aan hand van zijn gewicht, gedrag en bloedwaardes wanneer hij een wasbeurt kan doorstaan. Tot dan krijgt hij zalmpap via een sonde toegediend." Vrijlaten vanaf de Noordzee De op Texel gevonden papegaaiduiker is waarschijnlijk zo’n twee tot drie jaar oud en is niet de eerste papegaaiduiker die bij Ecomare in de opvang terechtkomt. In de zomer van 2017 kwam er ook eentje binnen, die bij Ecomare hersteld is. "Deze vogel is toen meegegeven met een vlucht naar een boorplatform. Hij is midden op de Noordzee, vanaf het boorplatform, weer vrijgelaten. Hopelijk kunnen we dit herhalen met de papegaaiduiker die nu in de opvang zit", besluit Ecomare.