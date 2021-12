Huizen gaat voor vier maanden tot 200 asielzoekers opvangen op hotelschip

Huizen geeft daar nu na een hulpvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gehoor aan. "De nood is bijzonder hoog. Dat de asielzoekerscentra overvol zitten maakt het niet meer mogelijk om asielzoekers op een humane manier op te vangen", zegt burgemeester Niek Meijer. "Als Huizen willen we daarom ook graag gehoor geven aan de noodkreet en gaan helpen."

De groep blijft tot uiterlijk 31 maart, een datum die volgens de gemeente vast staat en ook zeker niet opgerekt gaat worden. Meijer: "Dat kunnen we met zekerheid zeggen, omdat we dat zo hebben afgesproken, maar ook omdat de boot vanaf april weer dienst gaat doen als cruiseschip en we de haven zelf ook nodig hebben omdat het vaarseizoen dan weer begint. Kortom: ze vertrekken dan zeker weer. De vluchtelingen zullen daarna zeker niet op een andere plek in Huizen opgevangen worden."

Dat er wordt gekozen voor een opvangboot heeft er volgens Huizen mee te maken dat Huizen op die manier makkelijk een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het opvangprobleem, zonder dat dat veel geld kost of ten koste gaat van de schaarste op de woningmarkt. "Zo nemen we binnen de mogelijkheden van onze gemeente onze verantwoordelijkheid", aldus verantwoordelijk wethouder Maarten Hoelscher (PvdA).

Gesprekken met de buurt

De gemeente heeft buurtbewoners rondom de aanlegplek van de hotelboot gisteravond per brief op de hoogte gebracht.

Voordat het hotelschip definitief aanmeert en de opvang voor asielzoekers opent, wordt er nog met buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen gesproken. Pas daarna wordt een besluit genomen. "We willen van alle betrokkenen horen hoe ze er over denken en welke zorgen er leven", zegt Hoelscher. "Ik kan me tot nu toe geen argumenten voorstellen waarom we dit niet zouden doen, maar voordat we definitief 'ja' zeggen willen we alles voors en tegens goed met alle betrokkenen goed afgewogen hebben."