Nog één overtreding en Café Cheers moet twee weken dicht: 'Ze hebben de pik op ons'

Als Grand Café Cheers in IJmuiden de coronaregels nog één keer overtreedt, dan moet de tent voor twee weken op slot. Dat heeft burgemeester van Velsen Frank Dales vandaag laten weten in een brief. Café-eigenaar Jordy de Kort vindt het wrang: "Ze hebben gewoon de pik op ons. Dat gevoel heb ik zéker."

Cheers zou volgens zijn brief twee weken geleden op zaterdag om tien over half negen nog open zijn. Dat was veertig minuten na de verplichte sluitingstijd. Bovendien waren volgens de gemeente 'zo'n zestig tot tachtig mensen niet geplaceerd', en dat moet wel.

Volgens De Kort zat dat toch wel iets anders. Zo'n dertig mensen waren al naar buiten, en binnen was 'nog een mannetje of vijftig'. Het is volgens hem nogal logisch dat die niet op hun plek zaten: "Ik was die mensen naar buiten aan het vegen, dan kunnen ze niet op hun kruk blijven zitten."

'Ze luisteren niet'

En de tent sluiten, terwijl die vol staat, is nu eenmaal geen gemakkelijke klus, zegt De Kort: "In IJmuiden heb je best wel moeilijk publiek. Ze luisteren niet en ze zeggen: ik drink m'n borrel op, want daar heb ik voor betaald en daarna ga ik. Dus je krijgt ze niet allemaal binnen tien minuten eruit."

Maar het laatste rondje eerder geven, zodat het café wel eerder dicht kan, dat ziet De Kort ook niet zitten:

"Dan zegt de burgemeester: 'Daar moet je om half acht mee beginnen'. Maar ik moet in die paar uurtjes dat ik open ben m'n geld verdienen, en ook in dat laatste half uur verkoop ik nog."

'We komen kijken en we gaan weer'

Hij wil zich ook best aan de regels houden, zegt hij: "Ik had die avond zelfs een portier voor de deur staan."

Ook heeft hij een dubbel gevoel bij de handhavers. "Na acht uur stonden die BOA's daar, dus ik zeg: als jullie dit zien, help me even mee die mensen naar buiten te brengen. Maar ze zeiden dat ze daar niet voor zijn. 'We komen kijken en we gaan weer', zeiden ze. Tsja."

Toch gaat De Kort proberen de teugels in de komende tijd verder aan te halen in zijn café, zegt hij. "Ja, we gaan doen wat we de hele tijd al doen: de mensen duidelijk maken dat iedereen zich aan de regels moet houden. En we gaan waarschijnlijk ook weer een brief schrijven aan de gemeente."