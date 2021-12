De Peiling: Ik vier dit weekend Sinterklaas

Dit weekend is het weer zover: op 5 december vieren we in Nederland het Sinterklaasfeest. Uit cijfers van diverse datumplanners blijkt dat de aangescherpte coronamaatregelen weinig invloed hebben op het vieren van Sinterklaas, zo staat op RTL Nieuws . Vier jij het dit weekend? Hoe ga je het vieren? Nodig je opa en oma uit of vier je het toch via Zoom met de familie?

Nog twee nachtjes slapen en dan deelt Sinterklaas weer cadeautjes uit op pakjesavond. Het leek even de goede kant op te gaan met de coronabesmettingen, maar helaas gooide corona toch roet in het eten. Afgelopen vrijdag bleek dat het aantal coronabesmettingen te hoog is en dus werden de maatregelen aangescherpt. Het wordt voor alle volwassenen vanaf 18 jaar verplicht om anderhalve meter afstand te houden en je mag thuis maximaal vier mensen uitnodigen.

Wel of niet vieren?

Dus moet er worden nagedacht of en hoe Sinterklaas dit jaar gevierd gaat worden. Worden Sint en Piet uitgenodigd of toch niet? Gaat er met alle neefjes en nichtjes bij elkaar gezeten worden of wordt er online afgesproken? Allemaal vragen die rondgaan en families moeten nu beslissen wat ze gaan doen. Zijn jouw Sinterklaasplannen door corona in duigen gevallen? Vier je het in de gezinsbubbel of worden opa en oma uitgenodigd? We horen het graag in de Peiling.