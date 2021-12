De verdwenen stad: Vlooienburg moest wijken voor de Stopera

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer is dat Vlooienburg, de Joodse wijk die na de oorlog werd platgegooid voor de Stopera.

Ooit was de Joodse wijk Vlooienburg een eiland, omringd door grachten en de Amstel. Waar nu de Stopera staat, was het Waterlooplein en drukbevolkte straatjes als de Korte Houtstraat en de Zwanenburgstraat. Een van de toenmalige bewoners is Teun Stolk. Hij woonde op het Waterlooplein, nummer 86 driehoog. Een klein woninkje dat hij moest delen met zijn vader, moeder en twee zussen. "Als je binnenkwam stond je in de huiskamer, met een keukentje en een wc. Het was zo smal, als je op de wc zat kon je bij wijze van spreken in de soep roeren", herinnert Stolk zich met een grote glimlach.

Flip Verkooij woonde in de Korte Houtstraat, een zijstraat van het Waterlooplein. Hij herinnert zich alleen de tijd na de oorlog, toen heel veel huizen in de buurt al waren ingestort. De Joodse bewoners waren weggehaald door de Duitsers en hun huizen leeggehaald door buurtbewoners, met name vanwege het hout voor de kachels. Flip had de luxe van een eigen kamertje, omdat zijn zussen en broers na de oorlog waren getrouwd. Teun moest de enige slaapkamer delen met zijn twee zussen. Zijn ouders sliepen in de woonkamer op een opklapbed.

Zowel Teun als Flip zijn uit handen van de Duitsers gebleven, omdat ze beiden uit een gemengd huwelijk komen.