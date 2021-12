OM eist 18 jaar cel tegen Mijntje B: "Zij heeft Martin Griep doodgeschoten"

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 18 jaar cel tegen de vrouw van Martin Griep, Mijntje B. Volgens het OM is B. verantwoordelijk voor de dood van Griep. Ze zou hem vorig jaar in zijn woning hebben doodgeschoten op Eerste Paasdag. Huisvriend Marcus P. zou volgens het OM ook betrokken zijn geweest bij de moord. Tegen hem is 12 jaar cel geëist.

Dat maakt het Openbaar Ministerie zojuist bekend in de rechtbank in Alkmaar. "B. heeft op 12 april haar man, Martien Griep, in zijn borst geschoten", aldus de Officier van Justitie vandaag in de rechtbank in Alkmaar. "Marcus P. heeft haar aan een wapen geholpen en er samen met B. voor gezorgd dat het wapen zou verdwijnen", vervolgt ze. Tijdens de uitleg van de Officier schudt Mijntje B. constant haar hoofd, iets wat ze ook al deed tijdens eerdere zittingen. Eerste Paasdag Martin Griep wordt op 14 april 2020 dood gevonden in zijn woning in Zwaag. De dag waarop het gezin, bestaande uit Mijntje B., Martin Griep en hun drie kinderen, definitief wordt verscheurd. Hij is doodgeschoten. Een maand later wordt een op dat moment 62-jarige vrouw aangehouden. Het is Mijntje B., de vrouw van Martin Griep. Vlak daarna wordt ook medeverdachte Marcus P. opgepakt. Een familievriend en dus ook een bekende. Verklaringen Marcus P. Het zijn de verklaringen van medeverdachte Marcus P. die het meest in het nadeel van B. spreken. Hij zou haar hebben geholpen bij het krijgen van een wapen en bovendien zou hij voor een alibi hebben gezorgd. Maar P. legt tijdens de zitting gisteren wisselende verklaringen af. Advocaat van Mijntje B., Yehudi Moszkowicz, maakte een punt van de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Maar volgens de Officier van Justitie is er geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van P.

Quote "Ik wil niet 15 tot 20 jaar in de cel. Ik wil euthanasie als ik word veroordeeld" Mijntje B.

Mijntje B. blijft, tijdens eerdere zittingen, de moord op haar man ontkennen. Ondanks de verklaringen van P. zegt ze onschuldig te zijn en een gevangenisstraf niet te overleven. "Ik wil niet 15 tot 20 jaar in de cel. Ik wil euthanasie als ik word veroordeeld", vertelde B. vandaag tijdens de rechtszaak. Toch zou de vrouw, als het aan het OM ligt, 18 jaar de cel in moeten.