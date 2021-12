Planning project Zuidasdok in gevaar door missend besluit over extra miljard

Het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben nog vier maanden de tijd om het eens te worden over hoe de pijn van de kostenoverschrijding van Zuidasdok wordt verdeeld. Het zogeheten budgettekort van 1,2 miljard euro kan anders leiden tot een forse verdere vertraging van het project. Mede door de stroperige formatie van het kabinet laat een besluit over wie welk deel betaalt nog steeds op zich wachten.

Dat blijkt uit de halfjaarrapportage van het project. De rapportage dateert van eind juni, maar is pas deze week gepubliceerd. De voorlopige planning is dat Zuidasdok, waarbij station Zuid wordt vernieuwd en de A10 Zuid wordt ondertunneld, uiterlijk in 2036 klaar is. Maar hoe langer er geen besluit wordt genomen over het tekort, hoe groter het risico is op grote gevolgen zoals een forse vertraging.

Risico op vertraging

Ondanks het budgettekort konden de werkzaamheden aan station Zuid de laatste anderhalf jaar toch doorgaan, omdat die werden betaald met het budget dat nog in kas is. Echter komt het project nu op een punt dat verschillende delen van het project moeten worden aanbesteed. In maart 2022 moet in ieder geval overeenstemming zijn over de kosten van twee onderdelen die worden aanbesteed. Gebeurt dat niet, dan kan dat leiden tot uitstel van die aanbestedingen met vertraging tot gevolg.

Al sinds het voorjaar van 2020 is duidelijk dat het project honderden miljoenen meer gaat kosten en dat het Rijk er samen met de gemeente uit moet komen wie voor dat tekort zou opdraaien. Maandenlang praten bood geen uitkomst en toen het kabinet begin dit jaar vanwege de toeslagenaffaire aftrad, schoof toenmalig verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuijzen een besluit over het tekort door naar een nieuw kabinet. "Er is ook nog geen zicht op wanneer besluitvorming zal plaatsvinden", aldus het rapport.