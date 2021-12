Beschoten woning in Bussum door burgemeester gesloten

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren heeft besloten om een pand aan de Burgemeester Visserstraat per direct te sluiten, vanwege een schietincident op maandag 29 november.

De sluiting duurt tot 12.00 uur op vrijdag 24 december 2021, de buurt is per brief geïnformeerd.

Hilversum

Ook in Hilversum werd vorige week een huis beschoten. De gemeente Hilversum heeft besloten dat pand voor twee weken te verzegelen om de rust te herstellen. Tot ongenoegen van het gezin dat er woont: "Wij worden slachtoffer van iets waar we absoluut niets aan kunnen doen", aldus de vader.