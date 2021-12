Na 4,5 jaar strijden eindelijk tiny houses in Schagen

De eerste twee tiny houses van Schagen zijn een feit. De nieuwe bewoners trokken afgelopen week in hun nieuwe optrekjes, na jarenlang wachten. "We hebben er heel lang en heel hard voor moeten werken. Dat het gelukt is, is zó geweldig. Ik ben er heel blij mee", aldus Luke van der Have, een van de nieuwe bewoners.

Niet alleen in Schagen was het moeilijk om de tiny houses van de grond te krijgen. "Er zijn meer dan 150 lokale initiatiefgroepen in Nederland hard aan het knokken voor een plekje. Heel vaak lukt het ook niet, maar als het dan wél lukt, is dat zo'n opsteker voor iedereen. Dat maakt me heel blij," zegt Marjolein Jonker, ambassadeur van Tiny Houses Nederland. Regelgeving gooit vaak roet in het eten. "Of het nou gaat om geluidsoverlast, flora en fauna, de hulpdiensten, zichtlijnen in het landschap, noem het maar op. Aan álles moet gedacht worden", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. Hij heeft zich hard gemaakt om de tiny houses in Schagen te realiseren, maar kreeg het ook niet van de grond. Dat het nu tóch mogelijk is gemaakt, komt omdat het wordt gedoogd. "Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat", zegt Beemsterboer. "En zo hebben we in ieder geval weer wat mensen die een woning hebben, én een woning naar hun smaak."

Verandering

In Schagen vinden ze dat er iets moet veranderen om het proces makkelijker te maken. "Dat het zo lang duurt is van de zotte. Het is zó makkelijk te realiseren en toch kost het zoveel moeite, tijd en hersenkrakers... Ik kan er met mijn hoofd niet bij", aldus Gaulli Stam.



"Waar een wil is, is absoluut een weg", gelooft Jonker van Tiny Houses Nederland. "Maar we hebben méér ruimte nodig om te wonen, überhaupt. Dat is landelijk beleid dat gewoon aangepast moet worden. En we moeten wonen niet meer als een verdienmodel gaan zien, maar als een basisbehoefte."

Bloemenweide

Ook de bouwtekeningen van de woning van Stam zijn bijna klaar. "Sommige mensen willen in een villa wonen omdat ze denken: 'wow al die ruimte', maar ik vind het juist mooi om in een knus huis te wonen. Misschien is dat een soort brainfart", lacht ze. Haar vader bouwt haar tiny house en ze hoopt er na de winter in te kunnen trekken.



"Over een tijdje staat 'ie daar zo," zegt Stam. Ze wijst naar de andere kant van het nog kale grasveld. De bewoners dromen van een moestuin en bloemenweide en willen dat het ook voor de bewoners van de nieuwbouwwijk een fijne plek is om doorheen te wandelen.