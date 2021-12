Eerste strooiwagens vannacht op pad in meerdere gemeentes

In onder andere Bloemendaal en Hilversum gaan vannacht de eerste strooiwagens de weg op om gladheid te voorkomen. Volgens NH-weerman Jan Visser zal de kans op gladheid vrijdagochtend rond 9.00 uur voorbij zijn. "Wellicht eerder, maar dat valt pas in de nacht te beoordelen."

Op veel plaatsen in onze provincie zal het vannacht glad kunnen zijn, met hier en daar kans op een winterse bui, aldus de weerman.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid in de ochtendspits. Op de strooikaart is te zien waar is of wordt gestrooid.