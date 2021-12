Ajax met speels gemak langs Willem II en wint met 5-0

Na vijf minuten spelen was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Ryan Gravenberch. Zijn inzet werd van de lijn gehaald. Tien minuten later was het wel raak. Met een prachtig schot van buiten de zestien schoot Antony raak. Even later tikte Lisandro Martinez een afvallende bal raak vanuit een corner. In de achttiende minuut was het Antony met zijn tweede van de avond en zo was het duel binnen 25 minuten beslist. In het restant van de eerste helft geloofde Ajax het wel en gebeurde er weinig.