Vlammen slaan uit boerderij in Wijdenes

Een vrijstaande boerderij aan 't Wuiver in Wijdenes staat op dit moment in brand. De veiligheidsregio laat weten dat iedereen de woning op tijd heeft kunnen verlaten.

Het gaat om een grote brand waarbij veel rook vrij komt. De brandweer is met meerdere bluswagens aan het blussen. Daarbij wordt ook een hoogwerker ingezet. "De brand is in de keuken ontstaan", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "Daarna uitgebreid naar een woongedeelte." De brandweer probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar een ander woongedeelte in de boerderij.

