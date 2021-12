Nieuwe woningen op Amsterdam-IJburg voor leerkrachten en zorgpersoneel

Het lerarentekort was in 2020 ruim tien procent, een jaar eerder lag dit getal zelfs nog twee procent hoger. "We hebben deze mensen nodig in onze stad", zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen). Met corporaties heeft de gemeente de afspraak om zorg- en onderwijspersoneel voorrang te geven op bepaalde huizen.

In 2020 kreeg de gemeente 1.012 aanmeldingen voor dit soort voorrangswoningen, maar tegelijkertijd konden maar 140 van deze aanvragen worden gerealiseerd. "Veel woningen worden gevraagd in de sociale sector, daar hebben we er maar honderd van beschikbaar", zegt Wedemeijer.

De woningen zijn de afgelopen vijftien weken in elkaar gezet in een fabriek in Uden. De verdiepingen worden één voor één op IJburg geplaatst. "Het is een soort bouwpakket, daardoor gaat de bouw heel erg snel", aldus projectontwikkelaar Sasja Feenstra. Ze is momenteel in gesprek met scholen die zich in de buurt vestigen. "Zo kunnen we wonen en werken als combinatie faciliteren voor de doelgroep."