Mijntje B. blijft moord op haar man ontkennen: "Ik wil euthanasie als ik word veroordeeld"

Het zijn verklaringen van medeverdachte Marcus P. die het meeste in het nadeel van B. spreken. Hij zou haar hebben geholpen bij het krijgen van een wapen. Bovendien zou hij voor een alibi hebben gezorgd. Mijntje B. zou na de moord met de telefoon van Martin Griep een bericht naar zichzelf hebben gestuurd. Vervolgens had P. dat bericht beantwoord, waardoor het zou moeten lijken alsof ze gewoon thuis was.

Ook verklaarde hij met haar het wapen en haar kleren te hebben weggegooid. Op zijn aanwijzen werd ook een wapen gevonden in een sloot bij Bobeldijk. DNA- en sporenonderzoek leverden alleen niks op.

Wisselende verklaringen

Tijdens de zitting kwam P. vandaag meerdere malen met andere verklaringen. Advocaat van Mijntje B., Yehudi Moszkowicz, maakte een punt van de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Ook B. vroeg aan de man met wie ze jarenlang bevriend was de waarheid te spreken. "Ik denk dat hij boos was omdat ik geen relatie met hem wilde, en daarom dit zegt. Want ik heb mijn man niet vermoord."

Toch is de verklaring niet het enige waar de rechter vragen over had. Zo is er een andere getuige die verklaarde de twee verdachten te hebben geholpen aan een pistool in Beverwijk. Ook zou B. op de telefoon van P. hebben gezocht op de zoekterm: geluid pistool dempt door kussen.

En er waren afgeluisterde gesprekken, waarin B. zei zich geen zorgen te maken. Daar reageerde P. op dat hij het idee had dat 'het net aan het sluiten was'. B. zei vervolgens: "Als jij je mond maar houdt."

Maar volgens B. wordt er een heel verkeerd beeld geschetst. Ze is nog nooit in Beverwijk geweest, en dus ook niet om een wapen te kopen. Ze had niet op P. zijn telefoon gezocht: "Waarom zou ik dat niet op mijn eigen telefoon doen?". En het afgeluisterde gesprek was verkeerd geïnterpreteerd.

Kinderen beschuldigen moeder

Wie Mijntje B. zeker niet geloven zijn haar eigen kinderen. Dat werd ook duidelijk uit de slachtofferverklaringen. "Mijn jeugd bestond uit angst voor mijn moeder. Ze kon uit het niets ontploffen. Slaan, schoppen, schelden. De leugens en verhalen zorgden ervoor dat ik alleen kwam te staan", verteld haar oudste dochter. En haar zus zei: "Het meest onmenselijke was de crematie. Die gebeurde in het geheim. Daarna kregen we een appje dat het een mooie uitvaart was geweest."