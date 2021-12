Beelden van in Amsterdam begonnen achtervolging: "We zitten op 200 kilometer per uur"

De automobilist reed zonder licht door de stad en werd daarom door agenten gecontroleerd. Omdat de auto, met Frans kenteken, niet geregistreerd was wilden ze het voertuig in beslag nemen. De bestuurder was het daar niet mee eens en ging er op hoge snelheid vandoor, zo was op deze video te zien.

De automobilist reed na het wegrijden ook zonder verlichting op de snelweg. "Aan de voorkant blijft hij af en toe seinen als hij mensen inhaalt", zegt een agent die bij de achtervolging betrokken was in de video van de politie. "We zitten nog steeds op 200 kilometer per uur en zitten op rijstrook 1."

In de video zijn ook beelden van de politiehelikopter verwerkt. Te zien is dat een auto van de Dienst Speciale Interventies de Franse auto uiteindelijk kan klemrijden. Doordat de agenten in andere politieauto's een het andere verkeer tegenhouden, kunnen de man en vrouw uit de auto gehaald worden.