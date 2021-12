Geen soepele wel een terechte winst voor opgelucht AZ

De opdracht was vooraf duidelijk, AZ moest winnen. En dat is donderdagavond in een koud Alkmaar gelukt. Na een vroege achterstand versloegen de AZ'ers Fortuna Sittard met 2-1 door treffers van Pavlidis en Karlsson.

Jesper Karlsson zet AZ op een 2-1 voorsprong - Pro Shots / Sonny Lensen

AZ begon de wedstrijd met veel balbezit en het viel op dat de oplossingen vooral vooruit werden gezocht. Toch waren het de bezoekers die al vroeg scoorden. Uit de eerste hoekschop van de wedstrijd schoot Zian Flemming Fortuna Sittard van dichtbij raak, 0-1. Het is al de zevende keer dit seizoen dat de ploeg van Pascal Jansen binnen een kwartier achter staat. Gelijkmaker Na het openingsdoelpunt nam de druk van AZ steeds meer toe. Pas na een klein half kreeg AZ een grote kans via Jesper Karlsson. Een volley van de Zweedse aanvaller, maar hij schoot de bal recht in de handen van de Fortuna-keeper. Uiteindelijk viel de gelijkmaker vlak voor rust. Via een prima aanval over de rechterkant kwam de bal op het hoofd van Vangelis Pavlidis. De Griek kopte de bal keurig naar de linker onderhoek: 1-1.

Karlsson Na de warme thee ging AZ op jacht naar de voorsprong en dat lukt al vrij snel. Het was Karlsson die na zo'n vijf minuten in de tweede helft naar binnen kwam en uithaalde met zijn rechtervoet en zo de 2-1 op het scorebord zette. Hierna kwam AZ niet meer echt in de problemen, maar het ontbrak de Alkmaarse aanvallers aan scherpte en handelingssnelheid om de score verder uit te breiden. Wel was er nog een mooi moment voor Yusuf Barasi. De achttienjarige aanvaller maakte vlak voor tijd zijn competitiedebuut voor AZ.

Door de winst klimt AZ naar de achtste plek op de ranglijst met hetzelfde aantal punten als Go Ahead Eagles. Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Sugawara/61), Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie (Reijnders/61), Midtsjo, De Wit; Gudmundsson (Aboukhlal/86), Pavlidis (Barasi/86), Karlsson