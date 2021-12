Afkeuring dreigt voor door vuurwerk getraumatiseerde Volendamse blindengeleidehonden

Het was even rustig, maar de laatste weken hoort Angela Renting uit Volendam het weer volop knallen in de buurt. Zwaar vuurwerk zorgt ervoor dat haar blindengeleidehond Quickly zwaar in de stress schiet. Ze is niet de enige in Volendam bij wie dit probleem speelt.

Eerder schreven we onderstaand artikel over wat baasjes van de hulphonden verwachten van het vuurwerkverbod dat ook dit jaar geldt.

Angela is als de dood dat ook Quickly slachtoffer wordt van de harde knallen en dus moet worden afgekeurd. Het ging al een paar keer behoorlijk mis. "Eén keer is er naast ons in het park een hele harde bom afgegaan. Ze schrok zo dat ze niet meer aan het werk kon, ik moest voelen waar ik was om ergens te kunnen komen en hulp te krijgen."

In Volendam was het in september heel vaak raak met zwaar vuurwerk, zegt Angela. Het ging zelfs zo ver dat er brand ontstond bij het winkelcentrum Havenhof.

NH Nieuws maakte deze video in oktober. Tekst gaat hieronder door.