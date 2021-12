50 jaar na verwoestende kerkbrand: "Het was een sinister beeld, die brandende toren"

Vandaag exact 50 jaar geleden brandde de Grote Kerk in Hilversum tot de grond af. Heel Hilversum loopt uit om de brand vanaf de Kerkbrink te bekijken, er wordt zelfs gejuicht als de spits van de toren naar beneden dondert. NH Nieuws maakte een reportage over deze gigantische brand.

Met verschillende ooggetuigen wordt er teruggekeken op de brand. Zo is Sara den Hartog tijdens het ontstaan van de brand in de kerk. "Ik was met een groepje meisjes van de zondagschool aan het oefenen voor het kerstfeest", vertelt Sara, die voor de gelegenheid haar blokfluit waar ze toen op speelde, heeft meegenomen. "Toen vloog de deur open en kwam de koster naar binnen gestormd om ons te waarschuwen."