Jongerenprogramma What's Next op zoek naar oplossing voor woningnood: "Duurzaam wonen niet te veroorloven"

Het jongerenprogramma What’s Next reist in de tweede aflevering door Noord-Holland in de hoop een duurzame en betaalbare woning te vinden voor de 21-jarige Lukas uit Amsterdam.

Quote "Duurzaam wonen is duur en niet te veroorloven voor studenten" EMIL - BEWONER VAN SCHOONSCHIP IN AMSTERDAM-NOORD

Lukas de Ruiter (21) woont in Amsterdam, maar is op zoek naar een andere woning. Hij is student Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en wil daarom ook graag zo duurzaam mogelijk wonen, maar wel op een manier die voor hem als student goed te betalen is. What's Next helpt Lukas in zijn zoektocht door hem mee te nemen op een tocht langs drie verschillende duurzame woonoplossingen in de provincie Noord-Holland. Lukas bezoekt woningen in Heerhugowaard, Monnickendam en Amsterdam-Noord, maar ziet hij zich zelf ook wonen op één van deze drie locaties?

Quote "Op sommige plekken is de huurprijs zo hoog geworden dat het verboden zou moeten worden om een huis te kopen als investering" SIJMEN MULDER - STATENLID PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Verder gaat What's Next in deze aflevering in gesprek met Statenlid van de provincie Noord-Holland Sijmen Mülder. Aan de hand van een spelletje Monopoly wordt de huidige situatie op de woningmarkt in Noord-Holland besproken. Kan de provincie iets doen aan de hoge huurprijzen en de woningnood of is dit een taak van de gemeente? In Kritiek versus Politiek komen Statenlid Sijmen en student Lukas tegenover elkaar te staan. Zouden zij het eens kunnen worden over een oplossing voor de woningcrisis? En vinden zij dat de provincie genoeg doet om starters aan woning te helpen?