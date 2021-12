Patrick rijdt met vrienden naar Noordkaap om geld op te halen voor stichting Hartekind

De 'Noordkaapboeren', zoals zij zich zelf noemen, bestaande uit Spanbroeker Patrick van Ammers en Lutjebroekers Roy Kok en Chris Steltenpool, beginnen vandaag aan hun tocht van ruim 7.000 kilometer.

De komende maanden zullen zij zich, dag en nacht, door weer en wind en onder koude en donkere omstandigheden, naar het noordelijkste puntje van Europa begeven. En om dat te bereiken, moeten ze via Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland rijden. "Een koude klus, maar we hebben er zin in", vertelt Van Ammers in de garage, waar ze nog druk bezig zijn om de puntjes op de i te zetten.

Op de vraag of ze er klaar voor zijn, reageert hij stellig. "We gaan gewoon instappen en rijden."

Levensreddende hartoperatie

Maar dat doen ze niet zomaar. Hiermee willen ze geld inzamelen voor stichting Hartekind, een stichting die zich inzet om de overlevingskansen van hartekinderen te vergroten en om de levenskwaliteit te verbeteren. En hier is veel onderzoek voor nodig, vertelt Van Ammers. "Jaarlijks worden er in Nederland 25.000 kinderen geboren met een hartafwijking. Daarom willen wij zoveel mogelijk geld inzamelen voor deze stichting."

Het verhaal achter de tocht naar de Noordkaap in Noorwegen heeft namelijk een persoonlijk tintje. Kort nadat zijn zoontje Joey vorig jaar ter wereld kwam, bleek hij een hartkwaal te hebben. "We gingen door een moeilijke periode. Hij was vaak moe en dronk zijn flesjes niet goed leeg. Na onderzoek bleek hij een gaatje in zijn hart te hebben."

Toen Joey elf weken oud was, werd hij in het Universitair Ziekenhuis in Leiden geopereerd aan zijn hart. "De operatie verliep vlekkeloos. Hij maakt het nu goed", vertelt Van Ammers opgetogen.

'IJsbreker op vier wielen'

Vanaf vandaag om 07.30 uur vertrekt de 'ijsbreker op vier wielen' naar de Noordkaap. Dat duurt 7 à 8 dagen. Mensen kunnen tijdens de tocht challenges aanvragen, geeft Van Ammers aan. "Als we in een wak moeten springen, dan doen we dat", zegt hij lachend.

Beluister hieronder het interview dat WEEFF had met Patrick van Ammers: