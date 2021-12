Ze was haar tijd ver vooruit: 'Paradijsvogel' en fietsenmaker Annie Beliën (78) overleden

Een 'paradijsvogel', een 'icoon' en 'een gedenkwaardig Wijcker'. Zomaar een greep uit de beschrijvingen van ras-Beverwijker Annie Beliën. Decennialang runde zij fietswinkel J.C. Beliën aan de Breestraat, die nog van haar opa en oma was geweest. In februari bestond die honderd jaar. Afgelopen dinsdagavond overleed ze op 78-jarige leeftijd.

Beverwijkers weten misschien niet beter, maar voor buitenstaanders kon het een verrassend gezicht zijn: een vrouw die al lang met pensioen had mogen gaan die een gerepareerde fiets, nog ondersteboven op zadel en stuur leunend, in een wip recht op het achterwiel zette, met het voorwiel tegen de bovenarm aan en vervolgens rechtop.

In dat opzicht dan. Want wie een elektrische fiets wilde, hoefde J.C. Beliën niet binnen te lopen. Maar 'als je een dingetje of schroefje of wat dan ook nodig had.. al is het van een fiets van veertig jaar geleden, dan had Annie dat waarschijnlijk', weet Ferraro.

"Ze zei de dingen zoals ze die zag", herinnert de Beverwijkse wethouder Serge Ferraro zich. "Ze was natuurlijk uniek: een winkel die honderd jaar bestaat, een vrouw in de techniek die de winkel alleen runt. Ze was haar tijd ver vooruit."

Er was niemand om dat werk voor haar te doen. En dat wilde ze ook niet, ze runde de zaak zelf. "In mijn eentje, ja. Dat ben ik zo gewend", zei ze tegen NH Nieuws. "Ik hoef niet zo nodig iemand die stage komt lopen. Dat hebben ze me wel eens gevraagd, maar die ventjes zijn zo eigenwijs als wat. Ik heb mijn eigen manier van werken en zó moet het gebeuren."

"Mijn zoontje had ooit een kinderfietsje met, wat later bleek, een afwijkende velgmaat", reageert iemand op Facebook onder haar overlijdensbericht. "Ik ben stad en land af geweest om een juiste binnen- en buitenband te vinden. Nergens hadden ze het. En wie had het wel... je raadt het al: Annie."

En ze had niet alleen spullen. Ferraro: "Annie had ook altijd verhalen. Toen ik afgelopen februari langskwam met een taart voor het honderdjarig bestaan, nam ze ruim de tijd voor. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen die langskwam. Toen liet ze mooie oude foto’s zien van hoe het vroeger was."

'Een begrip in Beverwijk'

"En het mooie was", vervolgt Ferraro, "ze was zo’n begrip in Beverwijk, iedereen kende haar in de Breestraat. Maar toch was ze verbaasd dat van alle kanten mensen langskwamen om haar te feliciteren en in het zonnetje te zetten, vanwege het jubileum. Ze had het echt niet verwacht. Daar was ze te nuchter voor denk ik."

Annie werkte al in de zaak toen die nog van haar opa en oma was, en nam de winkel zo’n dertig jaar geleden over van haar ouders. Een man kwam er niet in haar leven: "Ik was wel echt gek op één man", vertrouwde ze NH Nieuws toe, "maar die heeft het nooit geweten, want ik heb het nooit gezegd."

Dat ze de winkel na haar overlijden aan niemand door kon geven, deerde haar niet. Met een uitbundige lach zei ze in februari: "Oh, dan heb ik geen pijn aan mijn hoofd meer, om daar over te prakkiseren, want dan ben ik voor de wetenschap."

Doorgewerkt

Tot haar laatste dagen heeft Annie Beliën doorgewerkt. Afgelopen zondag lag zij buiten bewustzijn voor haar winkel, waarschijnlijk na een hartaanval. Ze werd gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar zij tot dinsdag in een coma lag. Toen zagen de dokters geen hersenactiviteit meer, waarna zij van de beademing werd afgehaald en overleed.

Zij had haar lichaam ook daadwerkeljik ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

Anna Hendrika Cornelia Beliën werd geboren op 2 januari 1943 in de Koolstraat in Beverwijk en overleed dinsdag 30 november 2021.

Bekijk ook: