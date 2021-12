Gedeputeerde Olthof heeft wel vertrouwen in strengere aanpak Tata Steel

Hoewel de stichtingen die ijveren voor een schoon milieu in de IJmond geen vertrouwen hebben in de aangekondigde hardere aanpak van demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Tata Steel, ziet gedeputeerde Olthof dat anders. "Het leidt wel degelijk tot het toepassen van de maatregelen", zegt hij tegen NH Nieuws.

"Het zit nou eenmaal in ons systeem dat we het zo doen", aldus Olthof. "Het lijkt misschien of de slager zijn eigen vlees keurt, maar dat is niet zo. Tata Steel moet echt aan een heleboel eisen voldoen."

Verplichten

Demissionair staatssecretaris Van Weyenberg heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat desnoods juridisch zal worden afgedwongen dat de staalfabriek de voorgenomen milieuplannen uitvoert en het toezicht zal verscherpen. Leuk en aardig, vindt Jaap Venniker van de stichting FrisseWind.nu, maar hoe gaat de provincie, verantwoordelijk voor het toezicht, dat doen?

En waarom wordt er in de brief niet gesproken over de kooksgasfabriek 2? "Die fabriek is de grootste bron van uitstoot van kankerverwekkende stoffen, maar er wordt helemaal niet meer over sluiting gesproken", aldus Venniker. "Het kan toch niet zo zijn dat we nog tien jaar vastzitten aan die aan alle kanten lekkende fabriek?"

