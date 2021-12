Jongeren zijn na vijf uur welkom in Zandvoorts jeugdhonk: "Daar worden we blij van"

Jongeren in Zandvoort zijn nog altijd welkom bij activiteiten van Jongerenwerk, ook na vijf uur 's middags. Voor jongerencentra is landelijk een uitzondering gemaakt, ze hoeven de deuren niet om 17.00 uur te sluiten, zoals op andere plekken. "Wij worden daar wel blij van, dat ze gewoon mogen blijven komen", vertelt Remco Wijnia, directeur van Stichting Pluspunt, een welzijnsorganisatie waar Jongerenwerk onder valt. "En voor de jongeren zelf, verandert er niet zoveel."

De Chill Out in Pluspunt aan de Flemingstraat, is één keer in de week geopend, na schooltijd voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar en het Jeugdhonk is op woensdag en vrijdag geopend in de avonduren voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Hier worden veel activiteiten georganiseerd, zoals leren debatteren en knutselen. En het is ook een plek waar jongeren gewoon samen kunnen 'hangen'. "Ze kunnen hier chillen, wat drinken en muziek luisteren", vertelt Remco Wijnia.

"Ze lopen naar binnen en naar buiten, het is heel open. Maar we proberen zo goed mogelijk alle maatregelen op te volgen met afstand houden. En ze doen mondkapjes op als ze zich verplaatsen." Hierin volgen ze de regels die ook voor scholen gelden, omdat het dan ook duidelijk is voor de jongeren.

Andere activiteiten wel gecanceld

Wijnia benadrukt wel dat de landelijke beslissing om jongerencentra open te houden mooi is voor de jongeren, maar dat ze ook wel te doen hebben met de groepen mensen die bij Pluspunt activiteiten volgen, voor wie die uitzondering niet is gemaakt. "We hebben ook ouderen die hier normaal gesproken komen eten en we vinden het voor hen heel jammer dat dat niet door kan gaan. Dus in dat opzicht proberen we naar hen ook wel een blijk van medeleven te tonen."

De jongeren in Zandvoort die graag naar de Chill Out en het Jeugdhonk gaan, blijven gewoon komen en zijn zich volgens Wijnia, niet eens zo bewust van de uitzonderingspositie die ze hebben. "Vorig jaar tijdens de lockdown toen echt alles dicht was, hebben we het initiatief genomen om een huiskamer te introduceren voor jongeren waar ze tussen 12.00 en 18.00 uur 's middags welkom waren. Toen merkten we wel echt dat we in een behoefte voorzagen."

De situatie van toen had een grotere impact op de jongeren, omdat de scholen dicht waren. Nu hebben jongeren vooral te maken met aangepaste sporttijden en moeten ze mondkapje op. Maar dit valt volgens Wijnia wel mee vergeleken met de situatie vorig jaar.