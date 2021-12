Vijf wietplantages ontmanteld in Volendam na grote onaangekondigde controle

Hij heeft nooit wat geroken. "Het is een nette buurt hier. Ik heb nooit de indruk gehad dat hier wat crimineels bezig was."

Bij de Marconistraat staat een buurman te kijken naar de grote hoeveelheid politiewagens. "Dit is toch wel even schrikken. Ik ben verontwaardigd over wat er allemaal gebeurt in de straat. Dat zijn criminele activiteiten, dat moeten we niet hebben hier."

Nog geen twintig meter van de vindplaats was eerder dit jaar aan de overkant een enorme brand. Tijdens de bluswerkzaamheden werd in een ander pand ook een wietplantage ontdekt. Er werden toen ook veel werken van Hotel Spaander gered die in de buurt in een pand waren opslagen.

Onaangekondigde actie

Ook de douane, nutsbedrijven en milieu toezichthouders waren betrokken bij de onaangekondigde actie. Die worden vaker gehouden om te kijken of er geen criminele activiteiten plaatsvinden, maar de instanties checken dan ook zaken als vergunningen en veiligheidsrisico's.

De actie in Volendam is onderdeel van een regionaal plan om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren, zegt de gemeente Edam-Volendam op Facebook. In de loop van komend jaar worden de onaangekondigde controles in de hele regio voortgezet.