Drugswoning aan de Lijster gesloten door burgemeester

Een drugswoning aan de Lijster in Hoorn is donderdagmiddag gesloten door burgemeester Jan Nieuwenburg. Dat meldt de gemeente. De woning is verzegeld en omwonenden zijn door de politie geïnformeerd over de sluiting.

archieffoto - NH Nieuws/Mischa Korzec

In oktober dit jaar werd er in de woning een hennepkwekerij aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt, zo luidt de boodschap van de gemeente Hoorn. Wegens het Damoclesbeleid is de woning nu gesloten. Daarmee wordt volgens een woordvoerder 'een locatie weggenomen waar criminele activiteiten plaatsvindt'. Beroepstelers "Er werd een zak met hennepafval, twee gebruikte kweektenten en toebehoren voor het kweken van hennepplanten aangetroffen", vervolgt een woordvoerder. "Daarnaast was er sprake van diefstal van elektriciteit."