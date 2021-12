Dief op sokken rooft klusbus leeg

Voor ruim duizend euro aan gereedschap en ander materiaal wordt er in juli uit een klusbus in Wormerveer gestolen. Op bewakingsbeelden, die pas vandaag zijn vrijgekomen, is te zien hoe een man op sokken en slippers rustig een busje leeg haalt. De politie is op zoek naar de rover.

Politie

De man op de foto haalde op 14 juli rond 5.00 uur een bedrijfsbus leeg aan de Zaanweg in Wormerveer. Eerder die nacht rond 1.30 uur hield de man zich al op rond het busje, maar vertrok uiteindelijk met lege handen. Volgens de politie haalde de man op zijn gemak diverse goederen uit de bus en is er voor ruim duizend euro aan goederen gestolen. De eigenaar van de bus en het gereedschap kwam er pas na een dag achter dat er spullen uit zijn bus gehaald zijn. De politie is nu op zoek naar de man. Vaker inbraken In Wormerveer is het vaker raak met inbraken in bestelbusjes. Zo was deze ondernemer uit deze video in zeven maanden tijd drie keer slachtoffer van dieven. Tekst loopt door onder de video

Onmacht en woede: ondernemer voor derde keer in zeven maanden slachtoffer van dieven - NH Nieuws

De politie vraagt eventuele getuigen of mensen die hem kennen te bellen naar 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Het zaaknummer is 2021160374.