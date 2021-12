Komt er in de toekomst ruimte voor een hotel op de plek van de toenmalige asfaltmolen op de haven van Oudeschild? In de stukken over de toekomst van de haven duiken ineens weer vijftig slaapplaatsen op, zo schrijft mediapartner Texelse Courant . In november 2020 wees het college een principeverzoek voor een hotel op deze plek nog af.

Het bleef dinsdagavond onduidelijk waar de slaapplaatsen vandaan moeten komen. Na het vaststellen van het Toeristisch Toekomstplan is het verplaatsen van bedden niet langer mogelijk. De vijftig bedden kwamen naar voren uit een oude havenvisie, maar raadslid Annie Hin van Texel 2010 stelde de vraag wat dan leidend is. Een recente toekomstvisie of een jaren oude havenvisie?

Recreatie

In het 'Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan' wordt niet letterlijke gesproken over bedden, maar over recreatie in de breedste zin van het woord. Raadslid Astrid van de Wetering van D66 maakte vrij duidelijk hoe ze hier over dacht. "Ik wil precies weten wat dit inhoudt voor we als raad een besluit nemen over dit plan. We hebben net een Toeristisch Toekomstplan vastgesteld waarin we hebben uitgesproken dat we geen verdere groei willen van het toerisme en dan komen er ineens bedden bovendrijven."