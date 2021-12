Voetganger aangereden op zebrapad in Enkhuizen

Op een zebrapad in Enkhuizen is donderdagmiddag een voetganger aangereden. Dit gebeurde rond 13.00 uur op de Kastanjelaan.

Volgens een ooggetuige zou het slachtoffer op het zebrapad zijn aangereden door een auto. Een traumateam werd opgeroepen om het ambulancepersoneel te ondersteunen.





In verband met het letsel is het slachtoffer per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Amsterdam afgevoerd. De straat is lange tijd afgesloten geweest om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.