Meerdere panden in Hem illegaal bewoond

Op het bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem worden momenteel zes panden illegaal bewoond. Die ontdekking werd gedaan tijdens een controle van de politie en de Omgevingsdienst. Ook de eigenaren van de panden werden op de bon geslingerd. "Als gemeente hebben we een verplichting om ervoor te zorgen dat men zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving."

De controles werden gezamenlijk uitgevoerd door de politie, gemeente en Omgevingsdienst. 'Zo werken we samen aan een veilige woon- en werkgeving', luidt de boodschap van de gemeente Drechterland. "Dit gebeurt ook door het aanpakken van ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen", zegt een woordvoerder.

"Er werden vijftien adressen bezocht", vervolgt de woordvoerder. "In zes panden hebben we illegale bewoning of aangebrachte woonvoorzieningen aangetroffen."

Ontbrekende puzzelstukje

Naar aanleiding van diverse signalen is het onderzoek in gang gezet. "We kregen uiteenlopende meldingen binnen van schimmige situaties en locaties, waaronder bedrijventerreinen."

Het was voor de gemeente reden genoeg om een onderzoek te starten. "Dankzij de oplettendheid van buren, inwoners, bezoekers en voorbijgangers worden illegale activiteiten hiermee voorkomen."

De illegale bewoning moet binnen een afzienbare tijd worden beëndigd. Waar deze mensen naartoe gaan, is nog onduidelijk. "Dat is in eerste instantie aan henzelf of de eigenaren van deze panden."

Ook burgemeester Michiel Pijl is blij met de samenwerking. “Eerlijkheid duurt het langst, dat tonen we hier in de praktijk aan. Bedrijven krijgen zo de ruimte om te ondernemen op een plek waar ze veilig zijn, met trots kunnen werken en hun klanten en gasten kunnen ontvangen”, zegt hij stellig.

'Handhaver ondermijning'

De gemeente is voornemens om dit soort controles vaker uit te voeren en heeft daartoe een speciale 'handhaver ondermijning' in dienst genomen. Deze handhaver krijgt een aanzienlijk takenpakket dat onder andere bestaat uit het voorkomen en aanpakken van ondermijning. Zo krijgen criminelen minder kans om gebruik te maken van de diensten van bedrijven uit de bovenwereld.



Daarbij worden eigenaren zonder kwade bedoelingen soms zelf ongewild en ongemerkt de criminaliteit ingetrokken. "En dat willen we voor zijn."