Huizer maakt met juiste planten van tuin een zowaar 'putterparadijs'

Met de juiste planten lok je de mooiste voge ls en insecten naar je tuin. In de Huizermaat heeft Jurrien Uiterwijk precies de goede planten staan om zijn favoriet te lokken: het puttertje, ook wel distelvinken genaamd. Vorig jaar vond Jurrien in het plantsoen nog een val waarmee stropers puttertjes vangen om ze te verkopen op de zwarte markt. "Het was mooi om iets terug te doen voor deze prachtvogels", vertelt zij enthousiast.

"Nadat ik vorig jaar een putterval gevonden had, tussen de zonnehoedjes in de Blaricumse Meent, leek het me leuk om te proberen deze soort als tuinsoort te krijgen."

Jurrien is fanatiek natuurfotograaf en daardoor ook kenner van wat vogels aantrekt. "In de Blaricumse Meent staan veel zonnehoedjes, planten met de wetenschappelijke naam Rudbeckia. In de bloemen vormen zich zaadbolletjes als ze uitgebloeid zijn, waar de putters weer op af komen."

Vogelvriendelijke tuin

In de wijk waar Jurrien woont, hoorde en zag hij al regelmatig distelvinken. Hij hoefde ze dus alleen nog in de tuin zien te krijgen.

"Afgelopen voorjaar heb ik de tuin onderhanden genomen en een forse strook zonnehoedjes geplant. Dat was een goede keuze want zomers kan ik genieten van de bloemen en de daarop afkomende insecten. En dit najaar stond de strook vol met zaadbolletjes en na een paar weken, de eerste putters." Missie geslaagd en de zonnehoedjes worden een vast onderdeel van de vogelvriendelijke tuin.

Geniet hieronder van de foto's die Uiterwijk heeft gemaakt van de putters in zijn tuin.