Automobilist spoorloos nadat hij met auto in sloot bij Muiderberg belandt

De brandweer en de politie hebben vanmorgen een auto gevonden in een sloot bij een weiland langs de snelweg bij Muiderberg. De auto was van helling gekomen en lag zwaar beschadigd in het water. De bestuurder was allang gevlogen.

De melding van het eenzijdige ongeval pal naast de A1 kwam omstreeks 8.55 uur binnen. Omstanders meldden dat de wagen al koud was, wat zou duiden dat het ongeluk uren daarvoor al gebeurd was.

Er is wel een zoektocht op touw gezet, want de kans bestond dat de automobilist verderop gewond in het eiland zou kunnen liggen. Zo is er vanmorgen nog met een politiehelikopter gezocht naar de bestuurder, maar dat was zonder resultaat.

Gevallen

Uit navraag bij de politie Midden-Nederland blijkt dat de eigenaar van de auto inmiddels achterhaald is. De politie heeft via het kenteken de Amsterdammer weten op te sporen, maar dat wil niet direct zeggen dat dit daadwerkelijk de persoon is die vanmorgen een aantal meter naar beneden is gevallen, aldus de uitleg.

Omdat er alleen sprake is van materiële schade én van een eenzijdig ongeval is het geen strafrechterlijke zaak, aldus de politiewoordvoerder. Het onderzoek is dan ook al gestaakt. Naast flinke schade aan (vermoedelijk) de eigen wagen wacht de autobezitter nog een gepeperde rekening, want de kosten voor het wegtakelen komt op rekening van de eigenaar.