Drie mannen gearresteerd in verband met Heerhugowaardse hennepkwekerij

De hele flatwoning bleek ingericht als hennepkwekerij. Er zijn bijna 300 planten, 250 gedroogde planten, bijna twee kilo henneptoppen en kweekapparatuur in beslag genomen.

Drie mannen - een 48-jarige Beverwijker, een 34-jarige Volendammer en een 65-jarige man uit Wormerveer - zijn gearresteerd en worden verhoord. Niet alleen worden zij verdacht van het telen van de hennepplanten, maar ook van diefstal van elektriciteit.

Bij de andere woning aan het Brandpunt, waar de politie het onderzoek na meldingen over een vreemde geur startte, werden 840 hennepplanten aangetroffen en geruimd. De politie is nog op zoek naar wie verantwoordelijk is voor de 840 planten.