De Peiling: sporten na 17:00 uur moet worden toegestaan

Sporten in de avonduren na werk, zit er voorlopig nog niet in. Demissionair premier Rutte ziet er niets in om het verbod op amateursporten na 17.00 uur terug te draaien. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er een uitzondering komt voor sporten als het gaat om de avondlockdown. Maar volgens Rutte is de situatie in de ziekenhuizen nog te zorgelijk.

Sportenscholen moeten sinds zondag eerder dicht en ook is het voor de amateursport verboden om na 17:00 uur te trainen. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat kinderen en volwassenen wel moeten kunnen bewegen in plaats van dat ze thuis op de bank zitten. Gisteren vroegen verschillende fractieleden of een uitzondering maken mogelijk is.

Demissionair premier Rutte zei tijdens het debat het geen goed idee te vinden om amateursport toe te staan tijdens de avondlockdown: "Dat betekent weer extra bewegingen van grote groepen mensen. Ik vind het echt heel onverstandig." Wel beloofde Rutte dat als er wat ruimte komt, sporten vooraan staat bij de versoepelingen.

Vraagtekens bij de maatregel

D66, CDA, SP, Denk, GroenLinks en JA21 vragen zich af hoe effectief het sportverbod na 17:00 uur eigenlijk is en zetten vraagtekens bij de maatregel. "Je kunt 's middags wel met zijn allen een hamburger gaan eten, maar 's avonds mag je niet met datzelfde groepje naar het sportveld", zei D66-Kamerlid Paternotte. Ook merkte hij op dat de kleedkamers overdag nu juist drukker zijn, waardoor de maatregel averechts kan werken.

Wel wedstrijden, geen trainen

"Wedstrijden mogen wel, maar training niet", zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld tijdens het debat. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond besloot voor aankomend weekend een deel van de competities binnen het amateurvoetbal stil te leggen.

SP en GroenLinks vroegen het demissionair kabinet om in ieder geval buitensporten ook in de avonduren door te laten gaan, maar Rutte vindt dat het pakket aan maatregelen moet blijven zoals het is. Dat duurt zeker nog tot 19 december.