GGD Hollands Noorden schroeft test- en vaccinatiecapaciteit in West-Friesland op

GGD Hollands Noorden verruimt haar capaciteit in Wervershoof en Hem. Dit doen ze om 'de capaciteitsuitbreiding van de GGD-taken mogelijk te maken', aldus een woordvoerder.

De gezondheidsdienst heeft in samenwerking met de betrokken gemeenten twee nieuwe onderkomens gevonden. Er komt een tijdelijke testlocatie in Wervershoof en een vaccinatielocatie in Hem.

'Betere dekking'

De STEBO Tennishal in Hem wordt vanaf volgende week omgebouwd tot een vaccinatielocatie. Daarmee wordt volgens een woordvoerder 'een betere dekking voor het vaccineren in West-Friesland gerealiseerd'.

"De nieuwe vaccinatielocatie krijgt de beschikking over zes tot acht vaccinatielijnen en kan daarmee rond de 1.750 bezoekers per dag aan", laat een woordvoerder weten. De locatie blijft voor een langere tijd operationeel. "Deze nieuwe locatie gaat vanaf maandag open."

Het bedrijfspand van Verdonk Broccoli in Wervershoof wordt omgetoverd tot een tijdelijke testlocatie. Dit pand blijft voor één maand open. "De testlocatie in Wervershoof wordt als het ware een walk-through, dus niet een testplek waar mensen in de auto blijven zitten voor een test."