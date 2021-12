Noodweer zorgt voor meerdere ongevallen in provincie

De felle regenbuien en harde wind vanochtend hebben op meerdere plekken in de provincie voor ongelukken gezorgd. Zo botsten er onder meer op de N242 meerdere auto's op elkaar, ook op de A7 vonden twee ongelukken plaats. Daar is een gewonde bij gevallen.

Op de N242 richting Alkmaar vond vanochtend een kop-staart botsing tussen zes auto's plaats. Alle inzittenden zijn er met de schrik vanaf gekomen. Het ongeluk zorgt voor een lange file op de weg.

Verder vonden er twee ongevallen achter elkaar plaats op de A7 tussen Noordbeemster en Beets meldt het Noordhollands Dagblad. Bij een van de twee ongelukken is een bestuurder gewond geraakt. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto worden gehaald en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele kilometers lang

Bij het andere ongeval is niemand gewond geraakt. Een bestuurder verloor de macht over het stuur, mogelijk veroorzaakt door de gladde weg. Wel zorgt het voor een file van enkele kilometers voor het verkeer richting Purmerend.

"We vermoeden dat de flinke hagelbui van vanochtend in de regio met de ongelukken te maken heeft" laat een politiewoordvoerder weten. Hoelang de files gaan duren, is nog niet bekend.