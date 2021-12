Haarlemse aanschuiftafel door coronamaatregel geen diner maar lunch

Veel Haarlemmers hebben al ervaren hoe het initiatief 'Tafel van Veel' hun leven verrijkte met nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. Maar in coronatijd moeten ook de organisatoren van deze aanschuiftafel meeveren met de maatregelen. Omdat de horeca nu om 17.00 uur sluit, komt er geen diner maar een lunch op tafel. Alleen moeten de deelnemers nog even wennen aan het concept.

"Mijn man is vijf jaar geleden gestorven en je gaat niet in je eentje in een restaurant-eten", vertelt Ruth Nelemaat van de organisatie over waarom zij er zoveel plezier aan beleeft. "En soms komen daaruit ook wel kleine groepjes die met elkaar dingen ondernemen zoals yoga of samen naar de film." Met gastvrouw Kirsten heeft ze het toch gezellig en geniet ze van één van de luxe broodjes van het eetcafé aan het Stationsplein. In de hoop dat snel andere Haarlemmers zullen aanschuiven.

De Tafel van Veel is gestart in 2017, tijdens het Jaar van de Ontmoeting. In dat jaar werden in Haarlem veel initiatieven gestart om de stadsgenoten met elkaar in contact te laten komen, ook om de eenzaamheid te verdrijven. Steeds meer restaurants nemen deel aan het project, waarbij ze tegen een kleine vergoeding een daghap serveren voor alle gasten die zich aanmelden.

Deze eerste week van de lunch-editie van de Tafel van Veel blijft het nog stil. Gastvrouw Kirsten van de aanschuiftafel in het eetcafé Het Wachtlokaal op woensdag blijft met vier lege plekken aan tafel over.

Voor horeca-ondernemer Twan Stoelman en zijn collega's, die al jaren het project 'Tafel van Veel' ondersteunen, was de alternatieve lunch-editie een simpele oplossing. "Ja, kijken naar wat mogelijk is." Het levert hem daarnaast in deze coronacrisis voor de horeca ook nog wat reuring op. "Het wordt een stuk rustiger nu, want mensen zijn wat bang voor de maatregelen, dus we hebben er ruimte voor. En anders maken we er ruimte voor."

Thuiswerkers

Ruth Nelemaat denkt dat het doorgaan van de Tafel van Veel in coronatijd juist heel belangrijk is om toch met elkaar in contact te blijven. Bovendien vindt ze de lunch-editie wel een meerwaarde voor mensen die veel thuiswerken. "Ik weet wat het is om thuis te werken en dan ga je maar door en door. Als je dan weet 'ik kan even ergens lekker lunchen', dan ben je er even uit. En dat is ook weer beter voor het werk."