Kamervragen over kaalslag bij Hilverzorg: politiek wil opheldering van minister

Politieke partijen SP en BIJ1 in de Tweede Kamer willen opheldering van de minister over de kaalslag bij Hilverzorg. NH Nieuws meldde vrijdag dat daar flink bezuinigd moet worden, ten koste van zeker 54 medewerkers die op straat komen te staan. Dat betekent voor bewoners van de tehuizen van de woonzorgstichting dat veel vertrouwde gezichten en ook voorzieningen verdwijnen.

De twee partijen zien in de ontslagen bij Hilverzorg een trend en vragen zich hardop af of zulke bezuinigingen en ontslagen voorkomen kunnen worden.

De vragen die gesteld worden gaan onder meer over de financiële tekorten en de gevolgen hiervoor in de ouderenzorg. Zo vragen de partijen zich af of bij een groot deel van de zorgorganisaties in de ouderenzorg, met financiële tekorten, deze tekorten komen door lage vergoedingen door zorgverzekeraars.

Daarnaast willen ze weten of het klopt dat er komend jaar een daling in de vergoedingen is door zorgverzekeraars aan Hilverzorg en wat de oorzaken van deze daling is geweest. Als er inderdaad sprake is van een dalende vergoeding, terwijl de zorg zwaarder wordt, vragen de partijen zich af wat de mening van de minister hierover is en of hier iets aan veranderd kan worden.