Laatste eer aan overleden café-eigenaar Jan de Beer: "Bij hem was iedereen welkom"

Jan de Beer werd vanmiddag voor het laatst uitgezwaaid. De Beer was 35 jaar te vinden achter de bar van het iconische café De Wetering in Amsterdam. De 'eigenwijze' kroegbaas kwakkelde al een tijd met zijn gezondheid, maar door corona overleed hij vorige week maandag.

"Een harde werker, recht door zee en iemand waarmee je een goed gesprek kon voeren". Zo beschrijft een vaste klantJan. Een vrouw die in de straat woont hoeft niet lang na te denken over de vraag wat ze gaat missen aan Jan. "Zijn betrokkenheid en de grote mond", lacht ze. "Laten we zeggen dat het een eigenzinnig persoon was, je kan ook zeggen stronteigenwijs", vertelt een andere buurtbewoner.