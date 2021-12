Lekke banden door spijkers en punaises op voetpad in De Mare

Bas Wijnen, wijkagent in De Mare, vermoedt dat er mensen zijn die 'misschien last hebben van (sluip)verkeer over dit paadje'. Hij roept op twitter de strooier(s) op om contact met hem op te nemen voor een betere oplossing. "Neem niet het recht in eigen hand."

"Dieren zullen u ook dankbaar zijn: geen punaises meer in hun pootjes." Uit navraag van mediapartner Alkmaar Centraal blijkt dat er in ieder geval bij de politie geen meldingen zijn over dieren uit de buurt die verwondingen aan hun pootjes hebben opgelopen.