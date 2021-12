'Geen woord' over sluiting kooksfabriek in brief aan Tweede Kamer: "Echt belachelijk"

Jaap Venniker van FrisseWind.nu noemt het 'zeer teleurstellend' dat in de brief van demissionair staatsscretaris Steven van Weyenberg aan de Tweede Kamer met geen woord wordt gerept over sluiting van kooksgasfabriek 2 op het terrein van Tata Steel.

Van Weyenberg schrijft dat de overheid de staalfabriek zoveel mogelijk wil dwingen de verduurzamingsplannen uit te voeren en de vergunningen zonodig aan te scherpen. "Maar over de kookafabrieken lees je niks, terwijl dat verreweg de meest vervuilende bedrijfsonderdelen zijn", aldus Venniker. "Belachelijk dat er niks over wordt gezegd en dat we nog tien jaar met deze lekkende fabriek zitten opgescheept. En er al die tijd kankerverwekkende stoffen uit blijven komen."

Het stoort Venniker met name omdat gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland eerder dit jaar nog zei dat hij de fabriek liefst zo snel mogelijk zou willen sluiten . De fabriek blaast stoffen uit die ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van vooral opgroeiende kinderen. Dat is gebleken uit een RIVM-rapport. Volgens Venniker is er daarom geen andere oplossing dan de fabriek zo snel mogelijk op slot te doen.

Tata Steel: "Alleen als er een surplus aan kooks ontstaat, verschepen we die"

In de kooksfabriek wordt steenkool onder extreem hoge temperaturen omgezet in kooks. Dit is een noodzakelijk proces bij het maken van staal. Hierbij komen schadelijk stoffen vrij. Tata Steel ontkent dat de export van kooks een verdienmodel is.

"Het is de bedrijfsstrategie van Tata Steel dat we voldoende kooks maken voor het beleveren van het benodigde productieniveau bij de Hoogovens. We zorgen er vanzelfsprekend voor dat we fluctuaties in volume kunnen opvangen. Alleen als er een surplus aan kooks ontstaat, verschepen we deze kooks naar Tata Steel in het VK. We behoren dan ook tot de meest efficiënte hoogovens van de wereld met de laagste kooksinzet per ton ruwijzer. We zijn zo efficiënt zijn omdat we de kwaliteit van de kooks zelf kunnen bepalen en door een kleine overmaat van kooks altijd de hoogovens van warme kooks kunnen voorzien. Daarmee kunnen we de CO2-uitstoot per ton staal verminderen."