Vluchtauto schietpartij Hilversums huis in beeld, daders nog spoorloos

Een week na het beschieten van de woning aan de Hilversumse Jan van der Heijdenstraat is nog altijd onduidelijk wie er achter de beschieting zit. Wel heeft de politie ondertussen de vermoedelijke vluchtauto in het vizier.

Meteen is de politie een onderzoek gestart. Daarbij zijn verklaringen afgenomen en is beeldmateriaal opgevraagd en bekeken. Zo is het korps op een klein model auto gestuit. Volgens politiewoordvoerder Remco Strating is het vermoeden ontstaan dat deze zwarte auto dé vluchtauto is en niet een voertuig waar een getuige in reed.

Camerabeelden

Vooralsnog is het niet duidelijk om welk merk auto het gaat. De politie hoopt daar met nieuwe videobeelden duidelijkheid over te krijgen. Het korps doet nu een nieuwe getuigenoproep op zoek naar camerabeelden in de wijdere omgeving van de Jan van der Heijdenstraat. Zo zou de auto via de Ohmstraat naar Jan van der Heijdenstraat gereden zijn en zou vervolgens in de richting van de Minckelersstraat en de Oosterengweg gegaan zijn.

Ook vraagt de politie of getuigen zich willen melden. Tot nu toe hebben oproepen tot niets geleid, maar de kracht van herhaling moet zijn werk doen. Over de toedracht van de schietpartij valt eveneens nog niets te zeggen, aldus de politie.

Vorige week bevestigde de politie al dat er eerder sprake was van 'onrust' in de straat. De gemeente acht de kans op herhaling groot en wil met deze maatregel een nieuwe schietpartij voorkomen, waardoor er opnieuw sprake zou zijn van gevaar voor de buurt.

Volgens de vader was de schietpartij het dieptepunt na een reeks bedreigingen. De bedreigingen begonnen volgens de Hilversummer nadat zijn zoon aangifte deed van ontvoering en mishandeling.