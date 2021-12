Naarder vestinggrachten blijven verboden voor zwemmers, zorgen om zwemtraditie

Verkoeling zoeken in de vestinggrachten van Naarden op hete zomerdagen lijkt voorgoed voorbij. Het is namelijk geen zwemwater. Wat betreft eigenaar Stichting Monumentenbezit (SMB) blijft het al twee jaar geldende zwemverbod gehandhaafd. Dat zou het einde betekenen van een jarenlange traditie. Dat wil het Goois Democratisch Platform (GPD) ten koste van alles voorkomen.

NH Nieuws/Carlijn Kolk

Tijdens baggerwerkzaamheden in juni 2019 is een brisantgranaat gevonden in de grachten van Naarden-Vesting. Dat was de directe aanleiding voor een zwemverbod. Inmiddels zo'n tweeënhalf jaar later lijkt dit verbod een permanente status te krijgen. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouder van Gooise Meren op vragen van GDP-raadslid Jelmer Kruyt. Dat valt slecht bij de politicus. "Er zijn behoorlijk wat veldslagen uitgevochten rondom deze locatie", laat Kruyt in een reactie weten. "Dat er wat gevonden is in 2019 lijkt logisch." Wat hem betreft, komt er nu een duidelijke aap uit de mouw, namelijk dat SMB en de gemeente überhaupt niet willen dat de grachten gebruikt worden om in te zwemmen.

Quote "We moeten ons afvragen of dit niet te betuttelend is. Het is een traditie, al decennialang" Jelmer kruyt van het goois democratisch platform

Gooise Meren laat in de beantwoording duidelijk weten dat de gracht geen openbaar zwemwater is en dat het ook niet als zodanig is ingericht. "Dieptes kunnen afwijken en op sommige stukken is het slechts een halve meter diep. Bovendien kunnen er scherpe voorwerpen of volledige objecten op de bodem liggen die nu niet zichtbaar zijn." Denk in oplossingen Wat Kruyt betreft, moet de gemeente denken in oplossingen en niet in problemen. "Het is prima om te kijken naar de veiligheid. Maar richt dan bepaalde plekken in waar er wordt gekeken naar de veiligheid van de bodem", is zijn voorstel.

Goois Democratisch platform

Ook het argument dat de grond eigendom is van SMB veegt Kruyt van tafel. "SMB heeft dit jaren geleden overgenomen van het Rijk. Daar hebben ze miljoenen voor gekregen, zodat ze dit stuk erfgoed kunnen onderhouden. Het is een stukje van ons allemaal", is zijn argumentatie. In het verleden was op de locatie een openlucht zwembad gevestigd. "Men heeft hier altijd gezwommen. In de jaren tachtig is de gracht ook volledig uitgebaggerd. Toen is er niets gevonden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en lijkt er nog geen onderzoek geweest naar granaten dat iets heeft opgeleverd. Zwemmen in de vestinggrachten is al decennialang een traditie en we moeten ons echt afvragen of we niet te betuttelend bezig zijn nu", aldus Kruyt.