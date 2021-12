Extra druk op inhaalwedstrijd van AZ tegen Fortuna Sittard: "We moéten winnen"

Voor AZ wacht morgenavond een inhaalduel met Fortuna Sittard. De Limburgers staan enalaatste in de eredivisie, dus AZ-trainer Pascal Jansen is duidelijk. "We moéten deze wedstrijd winnen."

Voor AZ, dat teleurstellend twaalfde staat, dus opnieuw een midweekse wedstrijd. "We zijn het gewend en Fortuna mogelijk wat minder", zegt Jansen. "We spelen graag veel wedstrijden, dus het past prima. Het zal moeten blijken of het in ons voordeel is."

Ondanks de slechte weersomstandigheden heeft AZ de afgelopen twee dagen in de hal kunnen trainen. Daarbij is Jelle Duin geblesseerd uitgevallen. "Hij heeft een momentje gehad met zijn knie. Vanmiddag volgt er nog een onderzoek, maar hij is er morgen niet bij. Daarom hebben we Yusuf Barasi bij de selectie gehaald", aldus Jansen.

Tekst loopt verder onder de video.