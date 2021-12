Familie in spanning om rechtszaak tegen moeder die hun vader Martin Griep vermoordde

Sinds het begin ontkent de vrouw iedere betrokkenheid. "Als ik de gevangenis in moet, loopt de moordenaar vrij rond. Er is al zoveel van mij afgenomen: mijn man, mijn (klein-)kinderen, honden, vrienden en mijn huis."

In september komen de twee voor het eerst voor de rechter tijdens een tussentijdse (pro forma) zitting. Mijntje B. en Martin Griep zouden in een scheiding liggen, en zij zou die bewuste dag langskomen om over belastingzaken te praten. Zij zou hem hebben doodgeschoten. Marcus P. zou geholpen hebben met het verkrijgen van een wapen en ook het gezamenlijk weggooien van bewijsstukken.

Een maand later wordt een op dat moment 62-jarige vrouw aangehouden . Het is Mijntje B., de vrouw van Martin Griep. Vlak daarna wordt ook medeverdachte Marcus P. opgepakt . Een familievriend en dus ook een bekende.

Het is 14 april 2020, Tweede Paasdag. De dag waarop het gezin, bestaande uit Mijntje B., Martin Griep en hun drie kinderen, definitief werd verscheurd. De 52-jarige Martin wordt dood gevonden in zijn woning in Zwaag. Hij is doodgeschoten.

"Ze is knettergek en heeft hem in het geheim gecremeerd"

Tijdens de volgende zitting in december 2020 lopen de emoties hoog op. In een verklaring beschuldigt Mijntje B. haar kinderen van leugens, die geloven dat de vrouw schuldig is aan de moord. "Ze is knettergek, en dat is al jaren aan de gang", vertelt één van de kinderen. "Ze heeft jaren gelogen dat ze terminaal ziek was."

Maar het is vooral de crematie die ze in het geheim heeft gedaan, wat het meest steekt. "Ze was er samen met Marcus P. en nog drie andere mensen. Verder mocht er niemand bij zijn. Achteraf kregen we een bericht met een foto van haar naast de kist en dat het een mooie uitvaart was geweest."

Onderzoek Pieter Baan Centrum

B. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Maar omdat ze niet wilde meewerken, kon er geen advies over haar worden uitgebracht. Ze zit nu ruim een jaar in voorarrest, al heeft ze meerdere malen gevraagd om tot de inhoudelijke behandeling te worden vrijgelaten. "Mijn leven is een hel geworden. Als ik zo doorga, overleef ik het niet. Om me goed te kunnen voorbereiden op de zitting, wil ik naar huis. Ik kan alleen maar thuis aansterken. Ik ben 25 kilo afgevallen en dat loopt steeds meer op."

Familie benieuwd naar strafeis

Vandaag start de inhoudelijke behandeling en moet ook duidelijk worden welke straffen tegen Mijntje B. en Marcus P. worden geëist door het Openbaar Ministerie. Een dag waar de kinderen al tijden met spanning naar uitkijken, vertelt hun advocaat Sébas Diekstra.

"De afgelopen periode is een heel heftige geweest voor mijn cliënten. Zij zijn blij dat de zaak nu eindelijk inhoudelijk kan worden behandeld. Uiteraard zijn zij ook heel benieuwd naar de eis van de officier van justitie en hopen ze dat er uiteindelijk echt recht gesproken zal worden."

Als de zaak vandaag niet kan worden afgerond, gaat de zitting morgen verder.